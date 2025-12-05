Chubut construirá una nueva Escuela de Cadetes en Rawson con dinero incautado a la corrupción

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se refirió al estado de la fuerza policial de la provincia y anunció importantes medidas de inversión en tecnología y formación, destacando el uso de bienes incautados por casos de corrupción para financiar infraestructura clave.

Torres comenzó su alocución diferenciando la situación de la policía local de la de otras jurisdicciones: “Chubut tiene un proceso de autodepuración de las fuerzas que tenemos una policía sana”, en contraste con la connivencia con delitos como el narcomenudeo que se observa en otras provincias. Aunque el gobernador reconoció que un proceso de depuración es "necesario", afirmó que la fuerza "va por el buen camino".

Licitación de videovigilancia y uso de bienes incautados

En materia de seguridad y equipamiento, Torres anunció dos medidas centrales que buscan impactar en la prevención del delito:

Videovigilancia: Se logró incorporar al presupuesto la partida necesaria para la licitación de videovigilancia, a la que calificó como "lo más eficiente que existe hoy" para la prevención del delito. El gobernador aseguró que esta medida marcará "un antes y un después para la seguridad de todos los chubutenses", con una aplicación que no se limitará solo a la zona del Valle. Nueva escuela de cadetes: Un anuncio destacado es el destino que tendrán los fondos provenientes de la corrupción: “Vamos también a utilizar dinero de los bienes incautados de la corrupción para tener una escuela nueva de cadete”. Esta nueva escuela será construida en Rawson y responde a una "demanda histórica de hace una década de la policía".

Inversión en tecnología para agilizar tareas

Finalmente, el gobernador se refirió a la inversión en tecnología, que calificó como "muy importante". Este avance tecnológico no solo modernizará la fuerza, sino que permitirá una redistribución del personal, agilizando las tareas administrativas: “Le va a dar la posibilidad a muchos agentes que hoy están haciendo tareas de escritorio de poder estar en la calle porque esas tareas se van a agilizar y obviamente las nuevas tecnologías permiten que no sea necesario que esté un agente detrás de la computadora”.