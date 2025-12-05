Torres pide a SEROS adherir al censo de empleo público y a las medidas de austeridad

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se refirió a la situación del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), que administra la obra social provincial SEROS, y a las expectativas que su gestión tiene sobre la entidad. Aunque aclaró que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia directa en la estructura de SEROS, sí ha solicitado la adhesión a las medidas de austeridad implementadas en la Administración Central.

“Nosotros no tenemos injerencia en la estructura de SEROS”, comenzó Torres. Sin embargo, enfatizó el pedido extendido a los otros poderes del Estado y al propio Instituto: “Lo que le pedimos al resto de los poderes y también a SEROS, que es muy importante, es que adhieran, y de hecho lo han hecho, al censo de empleo público y obviamente a las medidas de austeridad y de desburocratización que queremos llevar adelante en la Administración Central”.

El Futuro de los Funcionarios: Nadie tiene su Lugar Garantizado

Consultado específicamente sobre si el presidente de SEROS o cualquier otro funcionario de su órbita sigue "firme" en su puesto, Torres fue tajante al señalar que ningún funcionario tiene su lugar asegurado en el gobierno provincial.

“Hoy sí, pero nadie tiene garantizado su lugar”, afirmó el gobernador. Subrayó que la continuidad de los funcionarios depende de su desempeño y de la alineación con las necesidades de la provincia: “Todo funcionario, día a día, tiene que demostrar la capacidad y tiene que demostrar que hace las cosas bien hasta que deje de hacerlo o hasta que necesitemos otro perfil”.

Torres recordó que la gente elige al gobernador y a los intendentes, y los funcionarios deben ser funcionales a las necesidades de la comunidad: “Los funcionarios tienen que ser funcionales justamente a las necesidades de los chubutenses, de los intendentes y obviamente del gobierno”.

F.P