16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutGastronomía Esquel
05 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vitto focachería: Los sándwiches clásicos de focaccia que ya cautivan a Esquel

El local, ubicado en 9 de Julio 725, se especializa en sándwiches con pan de focaccia cocido "al piso" y un menú que rota semanalmente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esquel cuenta con una nueva y distintiva propuesta gastronómica que busca innovar en la ciudad. Se trata de Vitto Focachería, un emprendimiento especializado en sándwiches en pan de focaccia, ubicado en 9 de Julio 725.

 

 

Lautaro Dell Elce, uno de los dueños del local, explicó que la idea surgió tras un viaje a Buenos Aires, donde observaron una propuesta diferente y decidieron traerla a Esquel con el objetivo de introducir algo nuevo en la ciudad.

 

 

La Focaccia al Piso: El Sello Distintivo de Vitto

 

El concepto de Vitto se centra en la sandwichería, utilizando exclusivamente pan de focaccia. Lautaro Dell Elce detalló las características únicas de su producto: "Es una masa aireada, bien alta, con una costra distinta".

 

 

La focaccia que elaboran tiene una particularidad en su cocción: trabajan la focaccia "al piso" del horno, a diferencia del método tradicional al molde. Esto resulta en una masa con una costra un poco más baja y diferente, lo cual constituye una de sus principales señas de identidad.

 

 

Menú Rotativo y Sabores Inamovibles

 

Vitto Focachería ha tenido una buena recepción inicial, con clientela que se suma día a día y que regresa tras probar los sándwiches.

 

 

Una de las particularidades de la propuesta es el cambio semanal en los gustos y variedades de sándwiches, para que los clientes encuentren opciones nuevas constantemente. Aunque esto genera expectativa y renueva el público, el dueño reconoció que también hay clientes que se frustran por no encontrar su favorito, como el de "lomo ahumado que ya no está más".

 

 

A pesar de la rotación, hay dos sabores que se han establecido como clásicos y permanecen siempre en la carta:

 

 

  1. El sándwich de jamón crudo y boconchinos.

     

  2. El de mortadela con pistacho y stracciatella.

     

 

Elaboran todo de forma casera, y siempre ofrecen una opción vegetariana, con posibilidad de adaptaciones para clientes veganos. En cuanto a los ingredientes principales, los fiambres son traídos de Buenos Aires para garantizar un producto distinto al que se puede encontrar en Esquel.

 

 

Horarios, Pedidos y Proyecciones

 

Vitto Focachería opera de martes a domingo. Los horarios son:

 

 

  • Mediodía: de 12:00 a 14:30 horas.

     

  • Noche: de 18:30 a 22:00 horas.

     

  • Sábados y Domingos: solo abre en horario nocturno.

     

 

El local ofrece el servicio "Al Paso", donde los clientes pueden comer allí y tomar algo, pero el formato es rápido, sin contar con servicios como baño.

 

 

Los pedidos se pueden realizar a través de su cuenta de Instagram: @vfocachería. Las redes son el canal para consultar horarios, el menú y cualquier modificación. El local cuenta con servicio de delivery, además de la opción de pasar a retirar el pedido.

 

 

Respecto al futuro, la expectativa inmediata es fidelizar a los clientes y terminar de mejorar las "cositas chiquititas" que quedan pendientes, como la vereda y la adición de más mesitas.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
2
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
3
 Declararon culpable al médico acusado de abuso sexual: Pedirán 10 años de prisión
4
 Tragedia por un borracho que iba a 100 kilómetros por hora: mató a una nena de 13 y dejó grave a su hermano de 10
5
 Chubut acordó diferenciar las vacaciones de invierno de Buenos Aires para impulsar el turismo
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -