Vitto focachería: Los sándwiches clásicos de focaccia que ya cautivan a Esquel

Esquel cuenta con una nueva y distintiva propuesta gastronómica que busca innovar en la ciudad. Se trata de Vitto Focachería, un emprendimiento especializado en sándwiches en pan de focaccia, ubicado en 9 de Julio 725.

Lautaro Dell Elce, uno de los dueños del local, explicó que la idea surgió tras un viaje a Buenos Aires, donde observaron una propuesta diferente y decidieron traerla a Esquel con el objetivo de introducir algo nuevo en la ciudad.

La Focaccia al Piso: El Sello Distintivo de Vitto

El concepto de Vitto se centra en la sandwichería, utilizando exclusivamente pan de focaccia. Lautaro Dell Elce detalló las características únicas de su producto: "Es una masa aireada, bien alta, con una costra distinta".

La focaccia que elaboran tiene una particularidad en su cocción: trabajan la focaccia "al piso" del horno, a diferencia del método tradicional al molde. Esto resulta en una masa con una costra un poco más baja y diferente, lo cual constituye una de sus principales señas de identidad.

Menú Rotativo y Sabores Inamovibles

Vitto Focachería ha tenido una buena recepción inicial, con clientela que se suma día a día y que regresa tras probar los sándwiches.

Una de las particularidades de la propuesta es el cambio semanal en los gustos y variedades de sándwiches, para que los clientes encuentren opciones nuevas constantemente. Aunque esto genera expectativa y renueva el público, el dueño reconoció que también hay clientes que se frustran por no encontrar su favorito, como el de "lomo ahumado que ya no está más".

A pesar de la rotación, hay dos sabores que se han establecido como clásicos y permanecen siempre en la carta:

El sándwich de jamón crudo y boconchinos. El de mortadela con pistacho y stracciatella.

Elaboran todo de forma casera, y siempre ofrecen una opción vegetariana, con posibilidad de adaptaciones para clientes veganos. En cuanto a los ingredientes principales, los fiambres son traídos de Buenos Aires para garantizar un producto distinto al que se puede encontrar en Esquel.

Horarios, Pedidos y Proyecciones

Vitto Focachería opera de martes a domingo. Los horarios son:

Mediodía: de 12:00 a 14:30 horas.

Noche: de 18:30 a 22:00 horas.

Sábados y Domingos: solo abre en horario nocturno.

El local ofrece el servicio "Al Paso", donde los clientes pueden comer allí y tomar algo, pero el formato es rápido, sin contar con servicios como baño.

Los pedidos se pueden realizar a través de su cuenta de Instagram: @vfocachería. Las redes son el canal para consultar horarios, el menú y cualquier modificación. El local cuenta con servicio de delivery, además de la opción de pasar a retirar el pedido.

Respecto al futuro, la expectativa inmediata es fidelizar a los clientes y terminar de mejorar las "cositas chiquititas" que quedan pendientes, como la vereda y la adición de más mesitas.

