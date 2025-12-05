13°
Viernes 05 de Diciembre de 2025
05 de Diciembre de 2025
politica
Por Redacción Red43

El Gobierno impulsa un nuevo borrador de la reforma laboral

El texto actualizado, debatido en el Consejo de Mayo y resistido por los sindicatos, fija nuevas reglas para licencias, despidos, remuneraciones y trabajo en plataformas digitales.
Por Redacción Red43

El Gobierno avanza con una nueva versión del proyecto de reforma laboral, respaldado por el sector empresarial y cuestionado por los gremios. El borrador, debatido en el Consejo de Mayo, redefine puntos centrales de la regulación del trabajo.

 

La propuesta actualiza normas sobre vacaciones —que podrán acordarse y fraccionarse con mayor flexibilidad— y habilita la implementación de bancos de horas mediante convenios colectivos. También permite reemplazar la indemnización tradicional por fondos o seguros de cese, a definir en cada actividad.

 

El documento establece criterios precisos para despidos con y sin causa, digitaliza toda la documentación laboral y fija qué conceptos integran la remuneración. Además, incorpora el uso obligatorio de certificados médicos digitales y detalla protocolos para ausencias y casos de incapacidad.

 

Otro capítulo relevante es el reconocimiento de una relación laboral formal entre plataformas digitales y repartidores, con aportes, seguros y derechos sindicales.

 

La iniciativa, que continúa en negociación, busca modernizar el sistema laboral, aunque enfrenta una fuerte oposición sindical.

 

 

R.G.

 

