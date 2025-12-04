16°
Jueves 04 de Diciembre de 2025
04 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Este viernes sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.  
Este viernes 5 de diciembre desde las 9:30 hs se realizará la décima séptima sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

 

Entre los temas destacados se encuentran: la declaración de interés municipal de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo, la adhesión a la Ley N° 783/24 de la Agrupación Carlos Jáuregui Esquel, la ratificación del convenio modificatorio N° 1978 entre la Municipalidad de Esquel y AVP, declaración de de interés municipal del 49° Congreso Argentino de Producción Animal, entre otros. 

 

 

