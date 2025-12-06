Trevelin impulsa su Centro Comercial Abierto (CCA)

En la mañana de ayer, el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, firmó un convenio trascendental junto al presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Trevelin y sus Parajes, Pablo Durán, y el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECH), Carlos Lorenzo. El acuerdo se celebró con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El acuerdo tiene como objetivo impulsar el desarrollo del Centro Comercial Abierto (CCA) en la ciudad, una iniciativa clave que busca fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas locales, también potenciar los ejes comerciales y dinamizar la economía urbana.

A través de este convenio, CAME brindará asistencia técnica y capacitación especializada a los actores locales. Por su parte, el municipio, la Federación Empresaria del Chubut y la Cámara de Comercio trabajarán de manera conjunta en la gestión, promoción y ejecución de las acciones previstas para esta primera etapa del proyecto.

El intendente Ingram destacó la importancia de la jornada, señalando que este paso “refuerza la articulación público-privada y la planificación a largo plazo para consolidar un Trevelin con más oportunidades de desarrollo local”.

