Matebingo Navideño a beneficio del Grupo de Danzas Kelenkén

El grupo de danzas folclóricas tradicionales, compuesto por adultos y adultos mayores cuyas edades oscilan entre los 36 y 72 años, está organizando un granpara este domingo 7 de diciembre.

La cita es en la Escuela N° 179, con apertura de puertas programada para la 1:30 de la tarde y el inicio de las actividades a las 14:00 horas. La iniciativa busca recaudar fondos para solventar los costos de los viajes ya agendados para 2026, que incluyen presentaciones en la costa, una localidad cercana y, más notablemente, invitaciones para participar en festivales internacionales en la ciudad de Córdoba y Santiago del Estero, donde representarán a Esquel.

Mauricio Huaiquiñir, a cargo del grupo Kelenkén, explicó que el objetivo del grupo es que sus participantes, muchas veces personas adultas y adultos mayores, puedan llegar a grandes escenarios como Cosquín, un objetivo que usualmente alcanzan solo los jóvenes.

Premios y gran canasta navideña

El Matebingo será de carácter familiar, ideal para compartir una tarde amena tomando mate y charlando. El cartón para las cuatro rondas tendrá un valor de $3500.

Además de las rondas principales, se jugarán dos rondas extras con atractivos premios, que incluyen:

Un cordero.

Plata en efectivo.

Vouchers de viajes para la Trochita.

Cenas.

Premios sorpresa.

Pava eléctrica.

Vouchers de compras.

La temática navideña se debe a la inclusión de canastas navideñas super cargadas como premios principales en cada ronda. Huaiquiñir señaló que con esta acción buscan hacer llegar una canasta a aquellos que no puedan adquirirla por sus propios medios en el contexto económico actual.

Durante el encuentro, también se presentará el grupo de danzas Purrum, que realizará una demostración de danzas.

Quienes deseen adquirir cartones de forma anticipada pueden solicitarlos al número de teléfono del grupo: 2945 331963.

E.B.W.