Relevo de Mando en el Regimiento de Caballería de Exploración 3

El Regimiento de Caballería de Exploración 3, "Coracero General Pacheco", celebró una formación para llevar a cabo el relevo de su Segundo Jefe, un acto que marca la historia interna de la unidad y posee un profundo valor simbólico. La ceremonia, que contó con la presencia de soldados, oficiales, suboficiales en retiro, veteranos de guerra de Malvinas, familiares y amigos, sirvió para reconocer la tarea realizada, renovar compromisos y reafirmar los valores institucionales como el espíritu de sacrificio, el servicio y la continuidad del mando.

En el acto se despidió al Mayor Sebastián Bedetti, quien culminó su periodo como Segundo Jefe. Se destacó su figura como un pilar fundamental para el funcionamiento del "3 de Fierro", resaltando su presencia constante, serenidad en la conducción, firmeza en las decisiones y sensibilidad con el personal.

El Mayor Bedetti fue reconocido por combinar la disciplina del caballero del arma con la cercanía humana, sosteniendo silenciosamente el ritmo cotidiano de la unidad. Se extendió un profundo agradecimiento a su esposa Laura y a sus hijos Tomás, Joaquín y Francisco, por el apoyo familiar esencial que exige la vida militar. Bedetti continuará su servicio como Jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería de Montes XII.

A partir de este momento, el cargo de Segundo Jefe es asumido por el Mayor Gonzalo Domine. Desde su integración al regimiento a inicios de año, el Mayor Domine ha demostrado ser un oficial de convicciones firmes, disciplinado, proactivo y con una gran capacidad para trabajar en equipo. Se subrayaron su energía, empuje y una mirada moderna de la conducción, cualidades cruciales para los desafíos futuros.

El Mayor Domine tiene por delante la tarea de seguir elevando la preparación operacional, sostener la cohesión humana del personal y fortalecer los valores del "3 de fierro". Su capacidad profesional y sentido de pertenencia fueron destacados.

Su trayectoria incluye haber egresado del Colegio Militar de la Nación en 2005 como subteniente de Caballería y desempeñado funciones en diversos regimientos de tanques y la Escuela Superior de Guerra. Es Licenciado en Administración con especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto. También se reconoció el apoyo de su esposa Carla Joana Lavarelo y sus hijos Pedro, Julia y José, como un sostén firme para sus nuevas responsabilidades.

El Regimiento reafirmó su marcha fortaleciendo a sus hombres y mujeres por sus líderes y las familias que los acompañan, deseando que este relevo sea un símbolo de continuidad, compromiso y profesionalismo, y un recordatorio de la vocación que guía a cada militar.

Finalizó el acto con un desfile militar.

E.B.W.