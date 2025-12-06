Cáritas Esquel festeja el título de Abogado del voluntario Facundo Montesino

Cáritas Prelatura Esquel manifestó este viernes su enorme alegría por el importante logro académico de Facundo Montesino, voluntario de la institución, quien obtuvo su título de abogado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La graduación se dio en una fecha especialmente significativa: el Día Internacional del Voluntariado, un día que reconoce a quienes dedican su tiempo y sus capacidades al servicio del bien común. Desde Cáritas, destacaron que esta coincidencia refleja de manera simbólica la dedicación y el compromiso que Facundo ha demostrado en cada acción solidaria.

Desde la organización subrayaron que el nuevo título de Montesino no solo representa un paso académico, sino una meta alcanzada con esfuerzo, constancia y responsabilidad. “Su logro nos llena de emoción, porque muestra que cuando se persevera y se trabaja con objetivos claros, los sueños se hacen realidad”, señalaron desde la institución.

Facundo posando con su sonriente mamá

Asimismo, remarcaron que la formación profesional de Facundo se convierte en una valiosa herramienta para seguir aportando a la comunidad. “Confiamos en que este logro será el inicio de una vida profesional comprometida con la justicia, la dignidad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan”, expresaron.

Cáritas también destacó el valor inspirador del logro de Facundo para otros jóvenes de la región, invitándolos a apostar por la educación, la superación personal y la participación solidaria en sus comunidades. “Cuando un joven alcanza una meta tan importante, toda la comunidad se fortalece”, afirmaron.

La institución cerró su mensaje con un cálido reconocimiento: “Facu, celebramos tu logro. Que este título sea solo el comienzo de todo lo que vas a construir”.

E.B.W.