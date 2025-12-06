Trevelin celebró 107 años de historia, cultura y legado comunitario

Un homenaje a los pioneros y un llamado al futuro

Trevelin celebró el aniversario de su fundación, que oficialmente se remonta al 5 de diciembre de 1918, día que recuerda la reserva de tierras efectuada por las familias pioneras del Valle 16 de Octubre. El acto conmemorativo se desarrolló en la Plaza Coronel Fontana y fue organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Trevelin y la Asociación Galesa 16 de Octubre. Estuvo encabezado por el intendente Héctor Ingram y por la presidenta de la Asociación Galesa, María Esther Evans, con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, concejales, funcionarios, autoridades de distintas fuerzas e instituciones.

Tras el izado del Pabellón Nacional y la interpretación de los himnos de Argentina y Gales, se realizó una ofrenda floral en el punto central de la mensura histórica del pueblo, seguida de un minuto de silencio en homenaje a los constructores de Trevelin. La ceremonia también contó con la invocación religiosa, a cargo del Padre Kevin Córdoba y el Pastor Miguel de la Fuente.

Durante su discurso, el intendente Héctor Ingram hizo hincapié en el rol fundamental de las familias pioneras que moldearon el Trevelin actual, destacando la evolución del pueblo desde sus primeras conformaciones sociales hasta convertirse en una comunidad pluricultural con una matriz productiva y turística en constante crecimiento. El Jefe Comunal concluyó llamando a “renovar el compromiso para con las generaciones futuras”, valorando el esfuerzo de quienes forjaron la localidad y la responsabilidad de seguir construyendo su desarrollo.

Historia familiar y la identidad trevelinense

El encuentro tuvo un momento emotivo con la palabra de Roberto Gualco, representante de la Asociación Galesa 16 de Octubre. Gualco compartió un profundo repaso de su historia familiar, íntimamente ligada al desarrollo de Trevelin. Recordó la llegada de sus bisabuelos, descendientes de italianos, hace un siglo, y el trabajo de su bisabuelo como herrero de cocinas a leña. Relató cómo sus abuelos inauguraron el histórico Hotel Italia en la década de 1930, un punto neurálgico social y comercial, y destacó la labor de su madre, una de las primeras enfermeras diplomadas, y de su padre, impulsor de los primeros carnavales y fundador de una botica. Gualco subrayó un dato clave de la identidad local: su familia realizó la primera plantación de tulipanes, flor que con el tiempo se transformó en uno de los símbolos más reconocidos de Trevelin.

Reconocimientos a la comunidad y el deporte

La ceremonia fue el marco para reconocer a diversas figuras e instituciones que aportan al crecimiento del "Pueblo del Molino". El Honorable Concejo Deliberante entregó un reconocimiento especial a Sharon Almendra, declarada Embajadora Cultural y Turística de Trevelin y Sus Parajes, y se reconoció la trayectoria y aporte cultural de José Arturo Seguel y Francisco Ramírez como Vecinos Destacados.

En continuidad con las acciones de coordinación institucional, también se valoró la labor de APSV Esquel, Bomberos Voluntarios de Trevelin, Comisaría de Trevelin y Abigeato de Trevelin por el operativo de seguridad implementado en el marco del 140° aniversario de la llegada del Coronel Fontana y los Rifleros al Valle 16 de Octubre. Por otra parte, la Secretaría de Deportes y Recreación entregó 60 reconocimientos a deportistas locales que representaron a Trevelin en distintas disciplinas a nivel provincial, nacional e internacional, llevando el deporte trevelinense a lo más alto, reconociendo el esfuerzo detrás de cada deportista, que para competir y entrenar requiere de apoyo económico, familiar e institucional.

Espectáculo de pluriculturalidad

La conmemoración incluyó diversos cuadros artísticos que recorrieron pasajes significativos de la historia local y celebraron la pluriculturalidad de Trevelin. La presentación abrió con una intervención de Natalia Maripán (Huepil), en homenaje a los pueblos originarios de la región. Continuó con una interpretación de danzas tradicionales galesas a cargo del grupo dirigido por Jessica Jones, evocando la llegada de las primeras familias colonizadoras. Posteriormente, el grupo Aires Chilenos ofreció un conjunto de danzas típicas en reconocimiento al vínculo histórico con las comunidades chilenas radicadas en la zona. La actividad artística concluyó con la presentación del grupo IDKA, bajo la dirección de Kevin Alarcón y la profesora Mariela Sánchez, con danzas argentinas que destacaron la identidad multicultural que caracteriza al municipio.

La Municipalidad cerró el acto invitando a la comunidad a continuar los festejos con la 2° edición de la Fiesta de la Torta Negra Galesa, que se realizará el domingo 7 de diciembre a las 16 horas en la Capilla Bethel, y el concierto “1/4 de la Legua 14”, previsto para la tarde de hoy a las 19 horas en el Salón Central.

