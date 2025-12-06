La Sede Esquel de la UNPSJB celebra la graduación del Profesor Daniel Baigorria en Ciencias de la Educación

Luego de una destacada trayectoria en su formación universitaria, la comunidad académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Sede Esquel celebró un nuevo logro. En el día de ayer, 5 de diciembre, y ante la presencia de compañeros, amigos, familiares, y autoridades del Departamento de Ciencias de la Educación, Daniel Baigorria defendió exitosamente su tesis de grado.

Aquí, junto al jurado el jurado: Pablo Acciaresi, Pablo Iturrieta, Sofía Odasso Directora del Departamento de Ciencias de la Educación y Directora de Tesis María Eugenia Gutiérrez, estudiante Veedor Jonathan Quilodran, Agustina y Amancay compañeras de cursada

El ahora Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación, presentó su trabajo de investigación titulado "La evaluación como instancia de retroalimentación", el cual fue dirigido por la Prof. y Lic. María Eugenia Gutiérrez.

Innovación y aportes a la evaluación formativa

El jurado evaluador, conformado por la Mg. Patricia Pichl, el Esp. Pablo Acciaresi y el Lic. Pablo Iturrieta, destacó la innovación y los valiosos aportes del trabajo. La tesis se centró en temas cruciales de la pedagogía actual como la evaluación formativa, la retroalimentación, el aprendizaje regulado y la aplicación de criterios e indicadores. La investigación de campo se llevó a cabo en las escuelas secundarias n°709 de José de San Martín y n° 719 de Gobernador Costa.

Tras la deliberación, el dictamen final fue de felicitaciones para el nuevo graduado.

Un ejemplo de compromiso y formación contínua

Daniel Baigorria es un referente en el ámbito educativo, desempeñándose como docente del área de Lengua en los profesorados de Esquel y José de San Martín, y contando con un postítulo en Alfabetización.

Su graduación es un testimonio de que nunca es tarde para seguir aprendiendo y una reafirmación del valor de la educación pública. El flamante profesional enfatizó que la formación no solo es un beneficio personal, sino que fortalece el compromiso ético y político con la formación docente inicial y que la educación es la principal alternativa para el cambio, la renovación pedagógica y la emancipación.

El valor de la trama social y comunitaria

Este logro académico resalta también la importancia de la trama social, comunitaria y educativa que sostiene y acompaña a los estudiantes universitarios. Daniel compartió su felicidad tan solo días después de acompañar la graduación de su hija como Profesora en Teatro por el IESA n° 818 Marta Sottile.

Aquí, con su hija recién recibida de Profesora de Teatro

Su familia, amigos, compañeros de cursada, directora de tesis, lugar de trabajo y, fundamentalmente, la universidad pública y gratuita, son parte esencial de la red que hizo posible este significativo avance profesional.

E.B.W.