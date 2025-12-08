Jamones y oficios ancestrales: la experiencia de la Escuela 99 de Costa del Lepá

Mario Reguiló, profesor de orientación agraria de la Escuela N° 99 de Costa del Lepá, presentó los talleres anuales de la institución, resaltando la producción de jamón de capón y de cerdo. "Estamos muy contentos con el logro del taller. Tiene muchas repercusiones en la comunidad y en las familias de los chicos, que es lo más importante", afirmó. El taller se centra en la recuperación de "recetas ancestrales", utilizando carnes orgánicas y sales naturales, bajas en sodio, provenientes de salares cercanos. "Todo está a la mano para hacerlo. Hay que recuperar la sapiencia de lo hecho anteriormente y ayornarlo, acomodar las recetas a la actualidad", explicó Reguiló.

El principal éxito del taller es que el alumno, más allá del producto final, se lleve "el conocimiento de cómo hacerlo" para replicarlo en casa, mejorando la calidad de lo que consume y prolongando la conservación de la carne. Sobre este último punto, el profesor señaló: "La carne con sal dura muchísimo tiempo, ya que en algunos casos, como no hay heladera en las casas, prolongamos el uso". El producto, un jamón de "tipo español con hueso", ya fue presentado en distintos ámbitos de la provincia.

Además del jamón, Reguiló imparte un taller de carpintería rural y otro de curtido de cueros. La filosofía es que todo lo utilizado se produzca en la escuela, con un aprovechamiento integral de recursos: la carne animal se destina al comedor y los cueros se salan para curtir usando la sal sobrante de la producción de jamones, ejemplificando el uso de productos naturales de la zona.

Las técnicas ancestrales se recuperan porque la escuela está inserta en una comunidad Mapuche y Tehuelche. La escuela rescata saberes que con el tiempo se van perdiendo, "la recuperamos, la rescatamos, la fortalecemos y la volvemos a reingresar a la familia a través de los chicos". El profesor, con 25 años en la institución, destacó la importancia de la educación pública rural y el compromiso docente, señalando el orgullo de tener exalumnos que hoy son colegas y volvieron a trabajar en su comunidad, siendo un "espejo para los chicos que están estudiando hoy de que se puede".

