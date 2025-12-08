Sarmiento: un odontólogo condenado por abuso no podrá atender a menores de edad

En la ciudad de Sarmiento, el odontólogo FRFD, de 50 años, deberá cumplir una pena de ocho meses de prisión en suspenso, someterse a tratamiento psicológico y capacitarse en temáticas vinculadas a violencia de género. Además, no podrá recibir pacientes menores de edad y deberá afrontar el costo del tratamiento odontológico de la víctima. El fallo despertó polémica en la comunidad de la ciudad del sur de la provincia.

El sujeto fue condenado tras ser declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, en el marco de la Ley de Protección Integral de la Mujer.

La sentencia fue dictada por la jueza Karina Breckle, quien además estableció estrictas reglas de conducta, entre ellas la prohibición absoluta de atender pacientes menores de edad, sin distinción de género. El profesional deberá derivar de manera inmediata a cualquier menor que solicite atención dental.

Como parte de esta medida, el consultorio deberá exhibir en la recepción y en la puerta del box donde atiende el profesional un aviso visible que indique: “El profesional F.R.F.D. mantiene vigente orden judicial que prohíbe atender pacientes menores de edad”.

La resolución también ordena que el condenado realice un tratamiento psicológico durante dos años o hasta recibir el alta del profesional tratante. Asimismo, deberá cumplir 800 horas reloj de capacitaciones sobre temáticas como Ley Micaela, derechos de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, violencia contra la mujer y ética profesional.

Por otra parte, la jueza dispuso que el odontólogo deberá asumir el costo completo de un tratamiento de ortodoncia equivalente al que realizaba a la víctima, con el profesional que ella seleccione.

El hecho ocurrió el 27 de junio de 2023, alrededor de las 10:30, en el consultorio odontológico donde el imputado ejercía su actividad profesional. La víctima, una adolescente de 17 años, denunció al profesional tras el episodio. Debido a los protocolos vigentes en casos de abuso, las identidades completas se mantienen en reserva para evitar procesos de revictimización.