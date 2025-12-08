21°
Lunes 08 de Diciembre de 2025
Insólito: tienen 26, 27 y 36 años y su padre jubilado les seguía pagando la cuota alimentaria

El hombre tuvo que recurrir a la justicia que finalmente, le dio la razón y no deberá abonar más ese beneficio. Qué dice la ley al respecto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un padre tuvo que recurrir a la Justicia para dejar de pagar la cuota alimentaria de sus hijos, quienes ya habían superado con creces la edad máxima prevista por la ley. Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria.

 

Según informa La Mañana de Neuquén, la sentencia de la Justicia rionegrina ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 27, 37 y 26 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos transformaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

 

Tal como indica la sentencia, “habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto”, de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial. El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa “por el propio derecho” o “por el solo efecto de la ley”.

 

En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas. De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

 

El tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.

 

 

 

