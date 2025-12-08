Es un abogado famoso, pero tiene problemas con la justicia: lo detuvieron por robar vacas

La Policía de Chaco detuvo por robo de ganado a Ricardo Ariel Osuna, el abogado del Emerenciano Sena, uno de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El procedimiento ocurrió poco antes de la medianoche del viernes en la casa del acusado, en Resistencia, provincia de Chaco

De acuerdo a lo especificado en el parte policial, se logró establecer que, por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, una comisión de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental se presentó en la vivienda del defensor del líder del Clan Sena y le informó que lo acusaban del delito de abigeato.

Allí, Osuna expresó su intención de ponerse a disposición de la investigación y fue trasladado a la División de Medicina Legal. Posteriormente, se concretó la notificación formal de su aprehensión y su incorporación al expediente.

Enseguida quedó alojado en la Comisaría 11ª de Resistencia, donde permanece detenido. La intervención policial fue informada oficialmente por la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental.

Esta nueva detención del abogado ocurre nueve meses después de la primera. El 4 de marzo, Osuna fue arrestado en un operativo rural en La Leonesa. En ese momento lo acusaron de robo de ganado luego de que la policía encontrara animales denunciados como sustraídos en un campo que alquilaba en la zona. Durante el procedimiento, el defensor fue acusado también de resistencia a la autoridad y daños en el lugar.