Dos dotaciones trabajaron en un incendio estructural en el paraje Entre Ríos

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron este domingo por la noche ante un incendio estructural registrado en el paraje Entre Ríos, en la chacra de la familia Eguiluz. El aviso ingresó a las 20:55, lo que activó el despliegue de recursos.

Dos dotaciones

Tras el llamado, dos dotaciones se desplazaron hacia el sitio para contener el fuego y evitar que las llamas se propagaran a estructuras cercanas o sectores de vegetación. Las primeras tareas estuvieron centradas en la evaluación de daños y en la protección de los espacios comprometidos.

En el lugar también trabajaron Policía del Chubut, personal de Tránsito, agentes del SPLIF y Protección Ciudadana.

O.P.