Por el aumento del consumo, El Hoyo implementará cortes de agua desde el 15 de diciembre

La Municipalidad de El Hoyo informó que, debido al aumento exponencial en el consumo de agua y pese a los trabajos realizados en el sistema, será necesario implementar cortes programados a partir del 15 de diciembre. La decisión surge de la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) con el objetivo de garantizar caudal y presión mínima en todos los sectores abastecidos por las cisternas ubicadas en Catarata Corbata Blanca.

Según el comunicado oficial, durante las últimas semanas se registraron importantes descensos en la presión de la red, especialmente en los barrios situados en zonas más altas. La sectorización permitirá que los distintos barrios cuenten con agua durante una franja horaria asignada, evitando interrupciones prolongadas.

Cómo serán los cortes programados

El cronograma se organizará en ciclos semanales con turnos diurnos y nocturnos. Los horarios se alternarán semana a semana, de modo que cada sector recibirá agua durante el día una semana y durante la noche la siguiente.

Semana 1 (del 15 de diciembre en adelante)

Lunes: Sin cortes.

De martes a domingo:

Turno DÍA (8 a 20 hs) → Sector Pizarro / Barrio El Sauzal

Turno NOCHE (20 a 8 hs) → Sector Rincón de Lobos hasta Callejón Azocar / Barrio La Turba y Valle del Pirque

Semana 2

Lunes: Sin cortes.

De martes a domingo:

Turno DÍA ( 8 a 20 hs ) → Sector Rincón de Lobos hasta Callejón Azocar / Barrio La Turba y Valle del Pirque

Turno NOCHE (20 a 8 hs) → Sector Pizarro / Barrio El Sauzal

Sistema al límite durante las 24 horas

La DGSP señaló que el sistema opera al máximo de su capacidad, pero las temperaturas elevadas y el consumo estival generan un estrés que no se presenta el resto del año. Fuera de temporada, el servicio funciona sin necesidad de aplicar cortes ni sectorización.

El esquema rotativo se mantendrá durante toda la temporada de verano, mientras continúe la alta demanda.

