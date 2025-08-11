Choque entre moto y camioneta en Ruta 40: El motociclista fue hospitalizado

El pasado sábado, alrededor de las 19:40 horas, Bomberos Voluntarios de El Hoyo recibieron un aviso por una colisión vehicular sobre la Ruta Nacional 40, en zona céntrica de la localidad. Dos unidades móviles se dirigieron al lugar del accidente.

Al llegar, el personal confirmó que se trataba de un choque entre una moto y una camioneta. La Policía ya se encontraba en el sitio. En tanto, los Bomberos se enfocaron en asistir al conductor de la moto, quien presentaba algunas heridas producto del impacto.

Poco después, la ambulancia llegó para trasladar al motociclista, y que reciba la correspondiente atención médica.

Luego de liberar la cinta asfáltica, los Bomberos regresaron a la central. En el lugar del accidente también estuvieron presentes efectivos de la Policía, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) y personal de salud.

O.P