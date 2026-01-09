15°
comarca-andina
Chubut garantiza la seguridad de los visitantes y trabaja para mantener la normalidad de la temporada turística

El Gobierno provincial busca llevar tranquilidad a los turistas informando que las rutas principales están habilitadas y que los servicios se mantienen operativos fuera del área crítica.
En medio de la emergencia, el gobernador Ignacio Torres también envió un mensaje de calma respecto a la actividad económica y turística de la Comarca. Si bien la Ruta 7 permanece cortada por prevención, la Ruta 40 está habilitada, permitiendo el flujo vehicular hacia las distintas localidades. El objetivo del Gobierno es poder recuperar la normalidad y la paz para que el visitante pueda seguir disfrutando de la región sin riesgos, aclarando siempre cuáles son las zonas donde el tránsito está restringido.

 

Torres pidió responsabilidad a los medios de comunicación al informar para no generar pánico innecesario en los turistas que planean visitar la zona. Citó casos donde se informó erróneamente sobre la llegada del fuego a ciertos pueblos, asegurando que eso genera angustia y afecta la actividad local de forma injustificada. La prioridad es pasar este fin de semana con tranquilidad y que el día lunes se pueda estar hablando de una situación muy distinta, permitiendo que la comarca retome su ritmo habitual de temporada.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

