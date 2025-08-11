10°
Esquel, Argentina
Lunes 11 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Manu Morán le pone música a este lunes lluvioso

En el día de hoy y con entrada gratuita, Rider Bar abre las puertas a una jam junto a la "rockola humana" del músico que reside en Rosario pero comparte cada vez que viene a su Esquel natal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una nueva visita a la ciudad, Manu Morán compartirá con su Esquel natal el repertorio que viene forjando tras años de vivir en Rosario, Santa Fe, cuna no solo de la movida rosarina de cantautores sino también del espacio cultural Hache Pub, desde donde oficia también de gestor cultural.

 

Apostar a un lunes musical como será el de hoy en Rider Bar(calle 25 de mayo 487) responde a esas inquietudes y las ganas del encuentro con artistas locales, por lo que la propuesta, nos cuenta, será una "jam": "habrá guitarras, un teclado, batería, una lista para organizarnos el repertorio e invitados especiales como Gastón Reyes, y otras sorpresas.

 

Cantándonos en vivo en Red43 un fragmento de Gustavo Cerati en su cumpleaños, y también una canción de Conociendo Rusia donde en vez de nombrar a Cabildo y Juramento le agrega la esquina de Ameghino y 25 de mayo, a pasos de donde nos invita en la noche de hoy lunes 11 de agosto, a las 21 horas puntual para seguir descubriendo la Rockola humana que ha forjado de tantos años de amor por la música y trabajo escuchando artistas nuevos en los bares de Rosario.

 

La invitación es para asistir, pedir canciones y porque no, subirse a tocar y compartir la música en todas sus formas.

 

SL

 

