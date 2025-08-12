Comarca Andina, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

“Madriguera”, la comedia de intriga existencial para ver este sábado

La obra teatral “Madriguera”, una comedia de intriga existencial que mezcla humor y simbolismo, regresa este 16 de agosto, ofreciendo una particular experiencia para el público de la Comarca Andina.
Escuchar esta nota

El grupo teatral Sur en Vivo presenta nuevamente su obra “Madriguera (armá tu propia historia)”, una propuesta que explora las profundidades del alma humana a través de un viaje simbólico hacia el autoconocimiento. Tras agotar localidades en funciones anteriores en Lago Puelo y El Hoyo, la obra regresa para ofrecer una nueva oportunidad al público de la Comarca Andina.

 

El espectáculo, dirigido por Sil Brovia, combina humor, intriga y simbolismo, planteando una pregunta provocadora: ¿Te animás a salir? Los personajes están atrapados en una “madriguera mental”, donde sus miedos, creencias y traumas limitan su visión de la realidad. En esta comedia de intriga existencial, el público acompaña a los protagonistas en su lucha por liberarse y enfrentar sus sombras.

 

 

El elenco está integrado por Alén Yanzón Ortega, Daniel Verderosa, Fabián Alva, Laura Ghilardini, Laura Sanden Trejo, Malena Pelizzari y Mauro Lengyel.

 

Detalles
La función será el sábado 16 de agosto, a las 20 hs, en la Casa del Bicentenario. La entrada general tiene un valor de $10.000 y las reservas, debido a que las localidades son limitadas, se pueden hacer al teléfono 2944 148259.

 

 

O.P

 

