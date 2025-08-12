Comarca Andina, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Epuyén convoca a jornadas de limpieza ambiental durante agosto

La Municipalidad de Epuyén, junto con los Promotores Ambientales, invita a vecinas, vecinos y visitantes a sumarse a varias jornadas de limpieza que se realizarán en agosto.
La Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Epuyén, junto con los Promotores Ambientales locales, invita a la comunidad a sumarse a una serie de jornadas de limpieza que se realizarán durante el mes de agosto. Estas actividades buscan fomentar la conciencia ambiental y el cuidado del entorno natural de la localidad.

 

Las jornadas de limpieza se llevarán a cabo los miércoles 13, 20 y 27, además del viernes 22 de agosto, con punto de encuentro en la Oficina de Turismo ubicada en Avenida Los Halcones N° 1585. La convocatoria es a las 11 horas en cada una de estas fechas.

 

 

Se recomienda asistir con guantes, ropa cómoda y calzado cómodo.

 

 

O.P

 

