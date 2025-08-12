Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
La Justicia ratificó la prisión preventiva en el caso del frigorífico Dicasur

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía presentara elementos como la utilización de un arma de fuego en el hecho y los riesgos de fuga del imputado.
Dos jueces de Comodoro Rivadavia, Martin Cosmaro y Miguel Ángel Caviglia, ratificaron la prisión preventiva de uno de los imputados en el caso que tuvo como víctima al titular del frigorífico de Trevelin, Dicasur. La decisión se tomó luego de una audiencia de revisión solicitada por la defensa del acusado, en la que la Fiscalía, representada por María Bottini e Ismael Cerdá, solicitó mantener la medida.

 

 

Los magistrados desestimaron los cuestionamientos sobre las condiciones de detención del imputado y coincidieron con la Fiscalía en que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

 

 

A pesar de que las calificaciones jurídicas son aún incipientes, consideraron que hay suficientes elementos para sostener el planteo de la Fiscalía, como la utilización de un arma de fuego en el hecho,  que la víctima refirió que se utilizó y que se la puede apreciar en la filmación de la cámara de seguridad.

 

 

 

En base a estos elementos, los jueces concluyeron que la decisión de dictar la prisión preventiva es acertada y se encuentra debidamente fundada en el Código Procesal Penal. La medida se mantendrá por el plazo original de sesenta días.

 

 

F.P

 

