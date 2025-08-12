Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

A través del programa MUNA y una campaña contra el bullying, Esquel refuerza la protección a la infancia

La directora Pamela Ruppel destacó la importancia de la Línea 102, un servicio gratuito y confidencial para denunciar casos de violencia o derechos vulnerados.
La directora de Niñez, Adolescencia y Familia de Esquel, Pamela Ruppel, anunció la participación del municipio en el programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia) de UNICEF. Ruppel detalló que el proyecto busca fortalecer las políticas locales para la infancia y la adolescencia.

 

 

La primera etapa del programa, un autodiagnóstico sobre la situación actual de los niños y adolescentes en la ciudad, ya ha finalizado. Ahora, el municipio comienza la fase de planificación de actividades, donde se elaborará un plan de trabajo basado en las fortalezas y debilidades identificadas en el autodiagnóstico. Ruppel destacó que el proyecto ofrece capacitaciones y una guía de trabajo para abordar estas problemáticas de manera efectiva.

 

 

La funcionaria también se refirió a otras iniciativas de la Dirección, como la campaña contra el bullying. Se elaboró folletería que se distribuirá para divulgar la existencia de la Línea 102, un servicio gratuito y confidencial donde se pueden realizar denuncias sobre violencia o vulneración de derechos.

 

 

La campaña, impulsada junto al Consejo de Niños, Adolescentes y Familias, busca trabajar en los barrios y concientizar sobre el acoso entre pares. Ruppel explicó que utilizan la palabra "bullying" porque es un término que los propios niños reconocen, mientras que la palabra "acoso" a menudo la confunden con el acoso sexual.

 

 

Finalmente, la directora mencionó que la dirección cuenta con una obra de teatro de títeres para abordar la temática de los derechos de manera lúdica y preventiva, la cual fue presentada en la Feria del Libro con la participación de varias escuelas.

 

 

F.P

 

