Se ajustan los detalles para que La Pampa sea sede de los Juegos de la Araucanía

Se acerca el desenlace. Los Juegos Binacionales de la Araucanía se llevarán a cabo en este 2025. Es cierto que todavía hay que usar los verbos en potencial, pero el Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto está esperando el desenlace de un par de reuniones para que todo sea un hecho. La Pampa sería la sede de los Juegos Binacionales de la Araucanía tras la deserción de Tierra del Fuego en organizar los mismos.

Hay algo que está confirmado. No se harán desde el 13 al 19 de octubre como estaba establecido de manera original. Por una cuestión administrativa y sobre todo de logística los Juegos se llevarían a cabo en el mes de diciembre, durante la primera quincena (del 5 al 11 de diciembre) y La Pampa sería la sede que albergaría a todas las disciplinas deportivas que componen estos juegos.

Señalemos que La Pampa cuenta con los recursos necesarios, tanto en hotelería, restaurantes y escenarios deportivos para el armado de estos Juegos.

Recordemos que La Pampa fue sede de los Juegos en la cuarta edición en el año 1995, en la 16° edición que tuvo lugar en el 2007 (donde Chubut salió campeón), como así también en el 2019 en la 28° edición.

Recordemos que en los Juegos de la Araucanía participan las provincias argentinas de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; además de las regiones chilenas de Magallanes, Aysen, Los Lagos, Araucanía, Los Ríos, Ñuble y Bío Bío.

Las disciplinas que componen estos juegos son Fútbol, Voley, Natación, Atletismo, Judo, Ciclismo y Básquet, todas ellas tanto para varones como para mujeres.