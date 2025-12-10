18°
deportes |
Por Redacción Red43

Increíble: por un error de los árbitros, chicos tendrán que viajar 200 kilómetros para patear dos penales

Ocurrió en la definición de un torneo de infantiles jugado en cancha neutral. Los jueces creyeron que eran 3 tiros desde los 12 pasos en lugar de 5. Ahora, deberán completar la serie.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La temporada 2025 del fútbol está llegando a su final, y una nueva polémica vuelve a ser el centro de atención en la Liga de Fútbol Neuquén (LIFUNE) . Esta vez en Predécima, donde un error arbitral en desconocimiento del reglamento, provocó que una tanda de penales deba ser continuada.

 

El cotejo de la “polémica” fue entre Unión de Zapala (foto) y Esperanza de Rincón de los Sauces en categoría 2015. Por los cuartos de final del oficial de LIFUNE, ambos elencos habían empatado en cero y el pasaje a semifinales se definía desde los 12 pasos.

 

Cuando el juez del cotejo llama a los capitanes, les dice que serán tres penales y no 5, “Pensando que en Predécima era así”, dijo el referí. Lo cierto es que el reglamento es similar al de primera división. Tras haberse ejecutado los tres disparos, la clasificación fue para Unión por 2-1, quien en semifinales se iba a enfrentar con Don Bosco.

 

El partido no terminó allí, ya que el reclamo llegó hasta LIFUNE por parte del club del norte neuquino y otras instituciones. Ante esto, se determinó que la tanda de penales se debe continuar con los penales restantes, y manteniendo el parcial 2-1.

 

Si bien no hay fecha de cuando se deberán ejecutar los 4 penales (dos de cada lado) se sabe que serán en Cutral Co, cancha de Rivadavia, con un equipo viajando 70 kilómetros, y otro 200. Increíble pero real.

 

 

