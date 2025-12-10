Palena será sede de una competencia de Kayak 7R

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - El próximo 20 de diciembre se llevará a cabo sobre el río Tigre, en la localidad fronteriza de Palena, una competencia de kayak denominada 7R, competencia de cinco kilómetros de extensión donde pasarán por 7 rápidos de diferentes complejidades.

Según se informó, habrá importantes premios en dinero en efectivo y este encuentro deportivo, se realiza en el marco de lo que se denomina “El Tigre Fest”, donde habrá distintas actividades relacionadas con la cultura y la tradición.

La largada será a las 10 horas y el punto de encuentro sobre el sector de la Escuela El Tigre (ubicada a 18km desde la Frontera).

Los kayakistas que estén interesados en participar de esta prueba deberán comunicarse con el siguiente WhatsApp + 56 9 7574 8059.

Hay que tener en cuenta que este encuentro deportivo está enmarcado en “El Tigre Fest” donde se mezcla el deporte con la cultura, la música y la tradición.

Por ejemplo, habrá una cruzada de carro con bueyes por el río y el ambiente estará amenizado con una competencia de chamamé, competencia del hachero con un varón, desafío de leñadores, actividades para niños, además de venta de asados y comidas típicas

Y la gran fiesta sigue a la noche con Luana y su acordeón.