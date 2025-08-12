Uno de los heridos en la explosión de Puerto Madryn será trasladado a Buenos Aires

El pasado lunes 11 de agosto, a las 5:30 de la madrugada, una fuerte explosión sacudió las instalaciones de la empresa Trivium Packaging, ubicada en el Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn.

La detonación se originó en una turbina del equipo conocido como Granallado 3, un elemento clave en la línea de producción dedicada a la fabricación de tejos para envases de aluminio mediante un proceso de extrusión por impacto.

La explosión generó una súbita y potente llamarada que se extinguió rápidamente de manera espontánea. Sin embargo, el incidente dejó como saldo dos trabajadores con quemaduras severas, principalmente en las extremidades superiores e inferiores.

Tras la deflagración, los servicios de emergencia actuaron de inmediato. El Centro de Monitoreo local fue alertado rápidamente, y desde allí se coordinaron las ambulancias y la llegada de bomberos para controlar la situación dentro de la planta. Los bomberos llevaron adelante tareas de ventilación y aseguraron el perímetro para prevenir riesgos adicionales.

La explosión obligó a la interrupción temporal de la actividad productiva en el área afectada, especialmente en el sector dedicado al proceso de granallado, fundamental para la fabricación de componentes de aluminio para envases. La empresa informó que se activaron todos los protocolos de emergencia previstos para este tipo de incidentes.

Las personas afectadas son un empleado de 41 años y otro de 29, ambos con roles operativos en la planta. Tras la explosión, uno de ellos fue trasladado de urgencia en una ambulancia privada al Hospital Ísola de Puerto Madryn debido a la gravedad de sus lesiones.

En el transcurso de la jornada, y ante la complejidad de las quemaduras sufridas, la empresa decidió realizar un traslado sanitario aéreo del trabajador más joven a un centro médico especializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El segundo operario permanece internado en un sanatorio privado de Puerto Madryn, donde se encuentra en observación médica mientras esperan su evolución clínica. Por el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre el pronóstico de salud de ambos.

El comunicado de la empresa

Trivium Packaging emitió un comunicado oficial en el que expresó su compromiso con la atención de los heridos y el acompañamiento a sus familias. La firma confirmó que están investigando la causa raíz del incidente y que colaboran estrechamente con las autoridades para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas preventivas necesarias.

Asimismo, la empresa indicó que la situación permanece en evolución y que brindarán más detalles a medida que la investigación avance y se recopile información adicional en el terreno.

Fuente: ADN sUR

C.S.