Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Epuyén cuenta con terreno para la futura sede de la UNPSJB

El Concejo Deliberante de Epuyén aprobó la donación de un terreno de más de 19.000 m² para la instalación de la sede de la UNPSJB, con el compromiso de ofrecer carreras alineadas a las necesidades de los jóvenes de la zona.
La presidenta del Concejo Deliberante de Epuyén, Débora Sabaria, confirmó en diálogo con Red43 Comarca Andina que se aprobó una ordenanza para la donación de un terreno a la universidad, con el objetivo de fomentar la educación superior en la localidad.

 

El predio, de aproximadamente 19.223,68 m², se encuentra en la zona del barrio Alto, lindero con la Ruta Nº 40, y la ordenanza marca un paso concreto para que la localidad pueda contar con una institución universitaria propia. “Esto ya venía desde hace un tiempo; hubo sesiones previas donde se hacía una declaración sobre la donación, pero no estaba definido a qué universidad se le otorgaría el terreno. Con esta ordenanza, damos inicio formal al proyecto”, explicó Sabaria.

 

Además, la normativa establece que la universidad deberá ofrecer carreras acordes a la zona, respondiendo a las necesidades educativas de los jóvenes de Epuyén y la Comarca. La presidenta del Concejo Deliberante remarcó que este punto es fundamental para garantizar que la educación superior esté vinculada al desarrollo local y a las oportunidades para la comunidad.

 

 

Sabaria también señaló que, según lo previsto, se realizará una donación de postes por parte del Ejecutivo, para facilitar la infraestructura necesaria.

 

“Es un paso muy importante para nuestra localidad, porque nos acerca a tener una universidad en Epuyén, con carreras que beneficien directamente a nuestros jóvenes y al desarrollo de la zona”, concluyó Sabaria.

 

 

 

O.P

 

