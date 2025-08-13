Por falta de espacios, no se jugará la Liga Esquelense de Voley

La falta de espacios cerrados para la práctica deportiva en Esquel es una materia pendiente y el vóley lo sufre ahora en carne propia.

De manera urgente se necesita un nuevo Gimnasio Municipal. Si lo tiene El Maitén, no vemos porque no lo puede tener Esquel.

Y esto trae su consecuencia. Es que la Comisión Directiva de Liga Esquelense de Voley tenía todo armado para usar el SUM de la Escuela Politécnica, pero dicho espacio se encuentra cerrado desde hace varios meses y no hay una luz de esperanza de abrir el lugar lo antes posible.

Por ello, el grupo de trabajo de la Liga Esquelense de Voley anunció en sus redes sociales que no habrá actividad en esta segunda parte del año por falta de espacios

El comunicado dice lo siguiente:

“La Comisión Organizadora de la Liga Esquelense de Vóley (LEV) lamenta informar que, por razones completamente ajenas a nuestra organización, no ha sido posible conseguir los espacios necesarios para llevar adelante el Torneo Clausura 2025.

Cabe destacar que la Liga contaba con la totalidad de las fechas solicitadas y confirmadas en el SUM de la Escuela N°701 (Politécnica). Sin embargo, debido a un inconveniente con el suministro de gas que no ha sido resuelto, dicho espacio no puede ser utilizado.

Ante esta situación, se intentó gestionar otros espacios alternativos en la ciudad, pero lamentablemente no se obtuvo ninguna respuesta favorable. A pesar de haber agotado todas las instancias posibles, no fue viable concretar la organización del torneo.

Lamentamos profundamente no poder llevar adelante este evento tan esperado por deportistas, cuerpos técnicos y la comunidad del vóley. Esperamos poder retomar la actividad de la Liga en el año 2026 con mejores condiciones.

Por otro lado, confirmamos que ya se está trabajando en la organización de la Liga de Formativas, sobre la cual habrá novedades en breve.

Agradecemos el acompañamiento, la comprensión y el compromiso de todos y todas”.



