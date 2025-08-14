Detuvieron a un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detuvo este miércoles en la localidad de El Bolsón a un hombre de 28 años sobre el que regía un pedido de captura vigente desde principios de 2024, emitido por el Ministerio Público Fiscal.

El operativo se realizó cerca de las 22 horas, cuando los efectivos de la BMA observaron al sujeto actuando de forma sospechosa en las calles internas del barrio Usina, entre el callejón Pehuén y la calle Guillermo Ojeda.

Tras su identificación, los uniformados solicitaron la colaboración de la Comisaría 12ª, que se encargó de trasladar al detenido a la dependencia policial para continuar con los procedimientos legales.

O.P