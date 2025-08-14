12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina El BolsónB° Usina
14 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Detuvieron a un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura

Un hombre de 28 años, buscado por la justicia desde principios de 2024, fue detenido este miércoles por la Brigada Motorizada de Apoyo. El operativo se llevó a cabo en el barrio Usina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detuvo este miércoles en la localidad de El Bolsón a un hombre de 28 años sobre el que regía un pedido de captura vigente desde principios de 2024, emitido por el Ministerio Público Fiscal.

 

El operativo se realizó cerca de las 22 horas, cuando los efectivos de la BMA observaron al sujeto actuando de forma sospechosa en las calles internas del barrio Usina, entre el callejón Pehuén y la calle Guillermo Ojeda.

 

 

Tras su identificación, los uniformados solicitaron la colaboración de la Comisaría 12ª, que se encargó de trasladar al detenido a la dependencia policial para continuar con los procedimientos legales.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
2
 Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó
3
 Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos
4
 Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor
5
 El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -