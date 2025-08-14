12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina EpuyenPronosticoinviernoSMNEl BolsónLago PueloEl Hoyo
14 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El tiempo este jueves: Frío matinal, máxima de 12°C y mejoras hacia la noche

Con un arranque frío, mejoras hacia la tarde y un feriado a la vuelta de la esquina, la Comarca Andina recibe un jueves que abre la puerta a un fin de semana largo prometedor.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este jueves 14 de agosto amaneció con cielo algo cubierto y una temperatura de 4°C en la Comarca Andina. Después del lindo sol de ayer, el cambio en las condiciones se hizo sentir desde temprano.

 

De acuerdo con la información combinada del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros portales especializados, el cielo continuará cubierto durante la mañana, con temperaturas que irán subiendo lentamente, hasta llegar a cerca de 8°C al mediodía. El viento será leve a moderado, del sureste y este, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h.

 

Hacia la tarde, las nubes comenzarán a dar paso a ratos de sol. Entre las 14 y las 17 horas, el cielo estará parcialmente nuboso, con una máxima prevista de 12°C y vientos del noreste de hasta 41 km/h.

 

 

La noche se presentará más despejada, con 6°C a las 20 y 4°C cerca de la medianoche. El viento disminuirá notablemente.

 

Este panorama es ideal para quienes ya empiezan a planificar el feriado de mañana viernes, cuando se espera un día estable y sin precipitaciones, perfecto para actividades al aire libre o escapadas cortas dentro de la Comarca.

 

Efemérides del 14 de agosto

Este jueves también trae consigo fechas para recordar:

 

  • Día de la Mujer Policía, instaurado en 2018 en memoria de Erica Beatriz Bercich López, primera mujer policía del país caída en acto de servicio.

     

  • Día del Cerealista, en conmemoración del primer embarque de trigo argentino al exterior, realizado en 1926.

     

  • Día Mundial del Lagarto, dedicado a visibilizar y proteger a este reptil presente en más de 3.000 especies alrededor del mundo.

     

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
2
 Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó
3
 Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos
4
 Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor
5
 El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -