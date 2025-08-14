El tiempo este jueves: Frío matinal, máxima de 12°C y mejoras hacia la noche

Este jueves 14 de agosto amaneció con cielo algo cubierto y una temperatura de 4°C en la Comarca Andina. Después del lindo sol de ayer, el cambio en las condiciones se hizo sentir desde temprano.

De acuerdo con la información combinada del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros portales especializados, el cielo continuará cubierto durante la mañana, con temperaturas que irán subiendo lentamente, hasta llegar a cerca de 8°C al mediodía. El viento será leve a moderado, del sureste y este, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h.

Hacia la tarde, las nubes comenzarán a dar paso a ratos de sol. Entre las 14 y las 17 horas, el cielo estará parcialmente nuboso, con una máxima prevista de 12°C y vientos del noreste de hasta 41 km/h.

La noche se presentará más despejada, con 6°C a las 20 y 4°C cerca de la medianoche. El viento disminuirá notablemente.

Este panorama es ideal para quienes ya empiezan a planificar el feriado de mañana viernes, cuando se espera un día estable y sin precipitaciones, perfecto para actividades al aire libre o escapadas cortas dentro de la Comarca.

Efemérides del 14 de agosto

Este jueves también trae consigo fechas para recordar:

Día de la Mujer Policía , instaurado en 2018 en memoria de Erica Beatriz Bercich López, primera mujer policía del país caída en acto de servicio.

Día del Cerealista , en conmemoración del primer embarque de trigo argentino al exterior, realizado en 1926.

Día Mundial del Lagarto, dedicado a visibilizar y proteger a este reptil presente en más de 3.000 especies alrededor del mundo.

O.P