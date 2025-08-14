12°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Día de las Infancias en Lago Puelo: Juegos, música, sorteos y transporte gratuito

Con transporte gratuito desde los barrios, shows, juegos, merienda y sorteos, Lago Puelo celebrará este domingo 17 de agosto el Día de las Infancias en el Gimnasio Municipal. La propuesta es gratuita.
Este domingo 17 de agosto, Lago Puelo celebrará el Día de las Infancias en una tarde con actividades, espectáculos, música, meriendas y sorteos. La propuesta, organizada por la Dirección de Cultura, la Dirección de Deportes, la Dirección de Producción y el Área de la Mujer, se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de 14 a 17 horas y contará con transporte gratuito desde distintos barrios para que todos puedan participar.

 

Transporte gratuito

Habrá dos líneas especiales de colectivos, identificadas con carteles y globos, que saldrán a las 13:30:

 

  • Línea 1: desde Eco Aldea en Las Golondrinas, pasando por el Paralelo 42, y destino al Gimnasio Municipal.

     

  • Línea 2: desde el Paralelo de Ruta 16, hasta Villa del Lago y destino al Gimnasio Municipal.

     

El regreso hacia los barrios será a las 17:20, una vez finalizado el evento. Remarcaron que los niños deben asistir acompañados por un adulto.

 

Actividades

Durante la tarde, los chicos y chicas podrán disfrutar de:

 

  • Juegos deportivos: torneo de penales, partidos de bádminton y actividades recreativas.

     

  • Espectáculos: show con payaso, presentaciones de Mickey, Minnie, un duende, música en vivo y un Cantaniño abierto para quienes quieran cantar en el escenario.

     

  • Espacios especiales: inflables, sala blanda para los más pequeños, rincones de disfraces, pintura, peluquería social y actividades con los Bomberos Voluntarios.

     

  • Talleres y propuestas artísticas: cocina para niños, arte y manualidades.

     

  • Merienda comunitaria: bizcochuelos, tortas y delicias dulces, con la colaboración de panaderías y comercios locales.

     

 

Trabajo en equipo para agasajar a los niños

La Directora de Cultura, Graciela Huenchupan, el Director de Deportes, Sergio Sumiza, la Directora de Producción, Janina Martínez, y Ro Loyola del Área de la Mujer, remarcaron que el evento es fruto del trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y comercios que colaboran cada año.

 

“Queremos que cada niño y niña se lleve un lindo recuerdo”, manifestó la Directora de Producción, Janina Martínez.

 

Sorteos y sorpresas

 

Además de los juegos y espectáculos, habrá sorteos durante toda la tarde. “Cuanto más participan, más oportunidades tendrán de ganar”, adelantó rl Director de Deportes, Sergio Sumiza, y prefirió mantener en secreto los premios para sorprender a los chicos el mismo domingo.

 

Cuándo y dónde

 

  • Domingo 17 de agosto
  • De 14 a 17 horas
  • Gimnasio Municipal de Lago Puelo
  • Colectivos gratuitos desde las 13:30

Más información en las redes oficiales de la Municipalidad y la Dirección de Cultura y Deportes de Lago Puelo.

 

 

 

O.P

 

