Día de las Infancias en Lago Puelo: Juegos, música, sorteos y transporte gratuito

Este domingo 17 de agosto, Lago Puelo celebrará el Día de las Infancias en una tarde con actividades, espectáculos, música, meriendas y sorteos. La propuesta, organizada por la Dirección de Cultura, la Dirección de Deportes, la Dirección de Producción y el Área de la Mujer, se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de 14 a 17 horas y contará con transporte gratuito desde distintos barrios para que todos puedan participar.

Transporte gratuito

Habrá dos líneas especiales de colectivos, identificadas con carteles y globos, que saldrán a las 13:30:

Línea 1: desde Eco Aldea en Las Golondrinas, pasando por el Paralelo 42, y destino al Gimnasio Municipal.

Línea 2: desde el Paralelo de Ruta 16, hasta Villa del Lago y destino al Gimnasio Municipal.

El regreso hacia los barrios será a las 17:20, una vez finalizado el evento. Remarcaron que los niños deben asistir acompañados por un adulto.

Actividades

Durante la tarde, los chicos y chicas podrán disfrutar de:

Juegos deportivos: torneo de penales, partidos de bádminton y actividades recreativas.

Espectáculos: show con payaso, presentaciones de Mickey, Minnie, un duende, música en vivo y un Cantaniño abierto para quienes quieran cantar en el escenario.

Espacios especiales: inflables, sala blanda para los más pequeños, rincones de disfraces, pintura, peluquería social y actividades con los Bomberos Voluntarios.

Talleres y propuestas artísticas: cocina para niños, arte y manualidades.

Merienda comunitaria: bizcochuelos, tortas y delicias dulces, con la colaboración de panaderías y comercios locales.

Trabajo en equipo para agasajar a los niños

La Directora de Cultura, Graciela Huenchupan, el Director de Deportes, Sergio Sumiza, la Directora de Producción, Janina Martínez, y Ro Loyola del Área de la Mujer, remarcaron que el evento es fruto del trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y comercios que colaboran cada año.

“Queremos que cada niño y niña se lleve un lindo recuerdo”, manifestó la Directora de Producción, Janina Martínez.

Sorteos y sorpresas

Además de los juegos y espectáculos, habrá sorteos durante toda la tarde. “Cuanto más participan, más oportunidades tendrán de ganar”, adelantó rl Director de Deportes, Sergio Sumiza, y prefirió mantener en secreto los premios para sorprender a los chicos el mismo domingo.

Cuándo y dónde

Domingo 17 de agosto

De 14 a 17 horas

Gimnasio Municipal de Lago Puelo

Colectivos gratuitos desde las 13:30

Más información en las redes oficiales de la Municipalidad y la Dirección de Cultura y Deportes de Lago Puelo.

O.P