Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
El cóndor en peligro: murieron 49 electrocutados en cables de alta tensión

Preocupación en una localidad patagónica. En general son ejemplares juveniles con poca experiencia en el vuelo. Piden acciones preventivas para evitar otras muertes. 
En la jornada del martes, pasadas las 18 horas, se informó que la línea alta de tensión de Servicios Públicos en cercanía a la localidad de Río Turbio presentaba problemas. Personal de la empresa pudo constatar que la causa fue el choque de un cóndor contra la línea.

 

Según el sitio “Somos Huellas Patagónicas”, el ave era una hembra juvenil, que aún conservaba plumones en parte de su cuerpo. Presentaba signos de electrocución en una de sus alas.

 

“A esta edad, los cóndores jóvenes son muy propensos a sufrir accidentes: la inexperiencia en el vuelo, sumada a su carácter confiado y curioso, son factores que contribuyen a este tipo de hechos”, indicaron desde ese sitio que, además, difundió las imágenes. En lo que va de los relevamientos de accidentes fatales, se han contabilizado 49 cóndores que han corrido esta suerte.

 

Los agentes de Servicios Públicos César Olmos, Ricardo Lamas y Alejandro Pedro “se comunicaron con nuestra asociación”. Según el protocolo, se informó al delegado del Consejo Agrario Provincial, Cristian Mansilla.

 

También se indicó que en el lugar se improvisó una reunión entre el delegado del CAP, el gerente de Servicios Públicos, Roberto Garro, y el presidente de Somos Huellas Patagónicas Franco Paz, con el objetivo de “coordinar acciones preventivas para reducir este tipo de accidentes en nuestra cuenca”. “Desde Huellas recordamos la importancia de no manipular estas especies silvestres y comunicarse siempre con los organismos competentes”, manifestaron.

 

 

