Jueves 14 de Agosto de 2025
Esquel
14 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor

Desde pastas rellenas con 16 sabores diferentes, hasta un locro por el que se hace fila en cada fecha patria, el emprendimiento de Jimena Peláez se consolidó como un clásico en Esquel.
Por Redacción Red43

Jimena Peláez de Tobiano Pastas, dialogó con Red43 sobre la historia de su emprendimiento y los preparativos para su 4to aniversario. 

 

Respecto a los comienzos de Tobiano Pastas, Jimena comentó: "Mi emprendimiento arrancó en el año 2021, un día acostada decidí hacer un logo y lo empecé a mandar a todos mis contactos para que lo compartan, y de esa manera arrancó". 

 

Si bien hoy en día ofrece productos que van desde las pastas rellenas, hasta los fideos caseros, la lasaña, canelones y ñoquis, como Jimena misma reconoce: "Mi especialidad son las pastas rellenas. Hago sorrentinos y raviolones. Tengo alrededor de 16 sabores: aptos veganos, con carne desmechada, jamón y queso -los clásicos-, y verduras". Además, remarca, Tobiano es la única casa de pastas en Esquel que ofrece tantos rellenos diferentes. 

 

Respecto a las combinaciones tan únicas que propone, comenta: "Yo, en realidad, todos los sabores los saqué de las pizzas y algunos son inventados por mí". Su relleno estrella es osobuco braseado al vino tinto: "Es un relleno que mi novio decidió largar a la venta y fue furor". 

 

El equipo de está conformado, principalmente, por la familia de Jimena que la acompañó desde el primer momento. Hoy, debido a la demanda cada vez más creciente, también recibe la ayuda de dos amigas.

 

Otro de los productos estrella de Tobiano Pastas es el locro. En cada fecha patria, fuera de la casa de Jimena se forman largas filas de comensales que esperan su porción: "Este año llegamos a hacer 320 porciones". Este 17 de agosto se realizará el último gran locro del año: "Hay que aprovechar. Tienen que venir a comprar el locro, probarlo si no lo probaron. No le escatimamos a nada, tiene de todo", comentó Jimena. 

 

Este 29 de agosto, además, Tobiano Pastas estará cumpliendo 4 años. Si bien todavía no hay nada concreto para su festejo, Jimena anticipa que, como todos los años, estará realizando el sorteo donde: "Una sola persona se lleva 1 docena de todos los sabores". 

 

Aparte de este sorteo anual, Jimena tiene una propuesta similar mes a mes: "Hago sorteos mensuales. La condición es que compren la pasta, que le saquen una foto y que la suban a Instagram etiquetándonos. De esa manera hacen que más gente conozca el emprendimiento y es una manera también de retribuirle un poco a la gente todo el apoyo que ha tenido Tobiano". 

 

Tobiano Pastas trabaja por pedidos, pero también cuenta con stock disponible para retirar en el momento. Para comunicarse con Jimena y probar estas pastas riquísimas, comunicarse por Facebook o Instagram: @tobianopastas, o a través de Whatsapp al 2945-643223. 

 

 

R.G.

 

