Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos

El hallazgo de dos hombres asesinados sobre la Ruta Nacional N°86 dejó más preguntas que respuestas. Apenas un día antes, las víctimas habían presentado una denuncia en una comisaría. Desde entonces, la investigación avanza en medio de versiones contradictorias y sospechas que involucran tanto al narcotráfico como a conflictos personales.

Fernando Gómez tenía 46 años y Rubén Gustavo Lira 36, el sábado se presentaron en la Comisaría 3 para reportar un asalto a mano armada ocurrido en el kilómetro 3 de la Ruta 86. En la denuncia, a la que accedió un medio local, se mencionaba a otros damnificados, incluida una mujer policía.

24 horas después, Gómez fue encontrado muerto dentro de su propio auto, un Fiat blanco con vidrios polarizados, con al menos diez impactos de bala. Lira, por su parte, apareció sin vida más tarde, a varios kilómetros de distancia, junto a la banquina. Todo ocurrió a la altura de Tartagal, por un violento robo con armas.

Las primeras versiones indicaban que los homicidios ocurrieron durante el mediodía del domingo. Sin embargo, con el correr de las horas surgió la posibilidad de que los hechos se hubieran desarrollado durante la madrugada, lo que abre nuevos interrogantes sobre la secuencia exacta.

Según el fiscal Gonzalo Ariel Vega, el episodio comenzó cuando el Fiat se detuvo en una esquina alrededor de las 12:15 del domingo. Dentro del vehículo habría estallado una fuerte discusión entre dos personas. El intercambio derivó en disparos que acabaron con la vida de Gómez.

El agresor tomó el control del automóvil y huyó hacia Tartagal, llevando el cuerpo en el interior. La fuga terminó pronto: el vehículo sufrió una avería mecánica en el kilómetro 3. Allí, el sospechoso descendió, robó a punta de pistola una motocicleta de 150 centímetros cúbicos a un vecino y continuó su huida.

A unos 15 kilómetros del lugar, efectivos policiales hallaron el cuerpo de Lira junto a la ruta. La secuencia, por el momento, no permite confirmar si la segunda víctima murió en un momento posterior o si ambos asesinatos se produjeron casi en simultáneo.

En un principio, la línea de investigación que lleva adelante la policía apuntó a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Tanto Gómez como Lira tendrían antecedentes o vínculos previos con actividades ilícitas en la zona. Sin embargo, la cercanía temporal entre la denuncia del sábado y los homicidios llevó a considerar otra posibilidad: que el conflicto se hubiera originado entre los propios denunciantes.

Testigos que brindaron su declaración a la policía. aseguraron haber visto a un hombre escapando a pie del lugar del primer asesinato, lo que alimenta la sospecha de que Lira podría haber sobrevivido inicialmente al ataque contra Gómez y huido, para luego ser alcanzado.

La fiscalía espera los resultados de las autopsias, que permitirán precisar la hora y las circunstancias del crimen . Mientras, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de ambos hombres, desde su visita a la comisaría hasta el desenlace fatal.