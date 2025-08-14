El EPJA 7714 presenta “Ideas en marcha”

Daniel Tobisz, Director del EPJA-ECE N° 7714, habló sobre la muestra de proyectos "Ideas en marcha" realizados por estudiantes de la institución.

Hoy, jueves 14 de agosto, se realizará la apertura oficial de la muestra "Ideas en marcha": "Está abierto a todo el mundo que quiera visitarnos, a partir de las 19:30 hasta las 22:00 hs, en Av. Holdich e Isaías Vera", invitó.

Tobisz comentó que hace un par de años se comenzó a trabajar en torno al emprendedurismo y de allí se originan los proyectos presentados en la muestra: "Los chicos a su vez lo hacen como una práctica de comunicación, de ventas, de presentación del stand".

En "Ideas en marcha" se podrán encontrar emprendimientos gastronómicos, de reciclado de ropa, de elaboración de cerveza, etc. "Uno de los proyectos es de una estudiante que presenta danzas, así que también va a haber danzas en el escenario. Va a estar completo", agregó Tobisz.

Además de los proyectos desarrollados por los estudiantes del EPJA, también se presentarán las propuestas realizadas en contextos de encierro.

Finalmente, anticipa Tobisz, el 12 de septiembre se llevará a cabo la séptima edición de la Carrera EPJA Running.

R.G.