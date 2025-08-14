10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
14 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

UOCRA organiza un gran festejo del Día del Niño abierto a toda la comunidad

Este domingo, en la Sociedad Española de Esquel, se celebrará una jornada especial con juegos, sorteos, chocolatada y regalos para todos los niños. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Joaquín López de UOCRA se refirió a los festejos por el Día del Niño a realizarse en la Española. 

 

"Se va a estar festejando el día domingo de 13:30 a 15:30 hs", comentó a Red43. 

 

La invitación al evento se extiende a la comunidad, afiliados o no, para que todos los niños puedan tener un festejo inolvidable: "Van a haber juguetes, sorteos, juegos, chocolatada". 

 

Respecto a la asistencia esperada, López comenta que anticipan la participación de más de 300 niños: "Porque ya lo hemos hecho en años anteriores y han concurrido muchos niños". Cada uno de los concurrentes recibirá una bolsita con golosinas al finalizar los festejos.

 

Finalmente, comentó: "Estamos muy contentos de poder hacer esto para la gente y más para los niños que aunque tengan papás que no tienen trabajo, igual se les va a estar dando algo. Gracias a nuestros dirigentes podemos hacer esto".

 

El evento se realizará el día domingo en la Sociedad Española, Rivadavia 726, a partir de las 13:30 hs. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
2
 Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó
3
 Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos
4
 Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor
5
 El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -