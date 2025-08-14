UOCRA organiza un gran festejo del Día del Niño abierto a toda la comunidad

Joaquín López de UOCRA se refirió a los festejos por el Día del Niño a realizarse en la Española.

"Se va a estar festejando el día domingo de 13:30 a 15:30 hs", comentó a Red43.

La invitación al evento se extiende a la comunidad, afiliados o no, para que todos los niños puedan tener un festejo inolvidable: "Van a haber juguetes, sorteos, juegos, chocolatada".

Respecto a la asistencia esperada, López comenta que anticipan la participación de más de 300 niños: "Porque ya lo hemos hecho en años anteriores y han concurrido muchos niños". Cada uno de los concurrentes recibirá una bolsita con golosinas al finalizar los festejos.

Finalmente, comentó: "Estamos muy contentos de poder hacer esto para la gente y más para los niños que aunque tengan papás que no tienen trabajo, igual se les va a estar dando algo. Gracias a nuestros dirigentes podemos hacer esto".

El evento se realizará el día domingo en la Sociedad Española, Rivadavia 726, a partir de las 13:30 hs.

R.G.