Jueves 14 de Agosto de 2025
RED43 sociedad Esquel
14 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Muñeco de Nieve se viste de fiesta para el 50° Aniversario de la Escuela Especial N°502

Cynthia Palacios nos cuenta el trabajo de la institución de Av. Alvear 2350.que cumplió un año más el 12 de agosto.
Por Redacción Red43

Cynthia Palacios es la directora de la Escuela Especial N° 502, institución que está celebrando su 50° aniversario y dentro de las actividades vistieron de fiesta al icónico Muñeco de Nieve.

 

Ubicada en Avenida Alvear 2350, la escuela cumplió años el 12 de agosto y "para representar esa fecha tan importante decidimos con el equipo decorar el Muñeco", contó la directora.

 

Con la torta de cumpleaños, globos y los carteles que marcan de que se trata la fiesta, es una conmemoración que compromete tanto a los docentes, auxiliares como a los estudiantes y sus familias, que agradecen también a la comunidad y que pronto también se materializará en una fiesta con todas las letras.

 

