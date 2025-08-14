El Muñeco de Nieve se viste de fiesta para el 50° Aniversario de la Escuela Especial N°502

Cynthia Palacios es la directora de la Escuela Especial N° 502, institución que está celebrando su 50° aniversario y dentro de las actividades vistieron de fiesta al icónico Muñeco de Nieve.

Ubicada en Avenida Alvear 2350, la escuela cumplió años el 12 de agosto y "para representar esa fecha tan importante decidimos con el equipo decorar el Muñeco", contó la directora.

Con la torta de cumpleaños, globos y los carteles que marcan de que se trata la fiesta, es una conmemoración que compromete tanto a los docentes, auxiliares como a los estudiantes y sus familias, que agradecen también a la comunidad y que pronto también se materializará en una fiesta con todas las letras.

SL