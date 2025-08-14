10°
Precaución: mantenimiento de ripio en Los Cipreses

Vialidad Nacional realiza tareas de repaso en ripio en el mediodía de hoy en la región.
Por Redacción Red43

En el día de hoy siendo las 12:45 horas del mediodía, Vialidad Nacional reporta las tareas a realizar en nuestra zona.

 


La Ruta N° 259 está siendo motoniveladora de Vialidad Nacional y realiza trabajos de repaso y mantenimiento de la calzada de ripio.

 

La zona de trabajo de hoy es entre Los Cipreses (Trevelin) y el empalme con la RP 17.  

 


Se solicita transitar con precaución, ya que la máquina se moviliza a baja velocidad. Estas tareas tendrán continuidad mañana viernes y el sábado en el mismo tramo.

 

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

 


