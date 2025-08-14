Precaución: mantenimiento de ripio en Los Cipreses

En el día de hoy siendo las 12:45 horas del mediodía, Vialidad Nacional reporta las tareas a realizar en nuestra zona.



La Ruta N° 259 está siendo motoniveladora de Vialidad Nacional y realiza trabajos de repaso y mantenimiento de la calzada de ripio.

La zona de trabajo de hoy es entre Los Cipreses (Trevelin) y el empalme con la RP 17.



Se solicita transitar con precaución, ya que la máquina se moviliza a baja velocidad. Estas tareas tendrán continuidad mañana viernes y el sábado en el mismo tramo.

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales