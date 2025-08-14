Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
deportes
Por Redacción Red43

Con el sueño de ser profesional, Milagros “La Tabanito” Torres se presenta este sábado en Futaleufú

Tiene nueve combates en su haber. La joven de El Bolsón viene de empatar ante Day Nahir de Bariloche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los Festivales Cordilleranos moldearon a esta joven de tan 20 años para el mundo del boxeo. Tiene la mirada fija en ser profesional. Talento y sacrificio tiene. Claro que no es fácil poner el cuerpo arriba del ring y ella lo hace con total naturalidad. Está preparada para ello.

 

Este sábado en Futaleufú realizará su décimo combate dentro del campo amateur. Suma seis victorias, dos derrotas y un empate y se prepara para el campeonato argentino de boxeo femenino amateur.

 

 

El combate que hará este sábado en Chile será una buena medida para saber donde está parada. En el Gimnasio Municipal de la Laguna Espejo enfrentará, en el rango de 61 kg, a una boxeadora de Puerto Madryn. Será una buena medida para Milagros “la Tabanito” Torres.

 

La pupila de Claudio “Pocho” Mariluán, de tan solo 20 años, estará en la única pelea de mujeres que se llevará a cabo este sábado por la noche en la comuna de Futaleufú.

 

Serán tres los boxeadores de El Bolsón quienes cruzarán la frontera. Dylan Bachman, Caleb Cruz y “la Tabanito” Torres.

 

Su última pelea, realizada en El Bolsón, fue su único empate en su carrera como boxeadora amateur. El pasado 12 de julio se presentó en el Polideportivo ante la barilochense Day Nahir.

 

Claro que “la Tabanito” viene de conquistar el cinturón en los festivales Cordillerano del cual ella fue un producto genuino de estas veladas.

 

 

Es cierto que el boxeo es un deporte muy sacrificado, no solamente arriba del ring, sino también abajo. Entrenamiento diario, comida sana, descanso y sobre todo tener el dinero suficiente para los viajes, pero para competir hay que viajar y para viajar hay que tener sponsor.

 

Y varios comercios auspician a esta joven boxeadora, promesa del deporte de la Comarca Andina.

 

