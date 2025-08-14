Axel Antimán se presentará este sábado en Futaleufú

La localidad chilena de Futaleufú vivirá este sábado un nuevo festival de Boxeo Internacional Amateur donde en la pelea de fondo estará el púgil de Trevelin, Axel Antimán, quien enfrentará al avezado Jorge Almonacid por el Título Internacional de la Patagonia.

Este combate está enmarcado en la categoría Welter Ligero que va de 60 a 63 kg y estará en juego el Título Internacional de la Patagonia, cuyo cinturón hasta el momento no tiene dueño por estar el título vacante en esa categoría.

Sin dudas que para Axel será uno de los combates más difíciles que tendrá hasta el momento ya que se medirá con un avezado Jorge Almonacid, oriundo de la localidad de Puerto Montt.

Recordemos que el último combate de Axel fue en el mes de abril en un torneo nacional que tuvo lugar en Buenos Aires.

De la familia Antimán no solo se presentará Axel ya que también lo hará su hermano UIises quien se medirá con Jorge Nicolino Rojas, de la localidad chilena de Coyhaique.

Un total de ocho combates de boxeo amateur se llevarán a cabo dentro de este festival que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal de la Laguna Espejo de Futaleufú, festival organizado por la Promotora Patagonia Boxeo Amateur de Chile y por la Ilustre Municipalidad de Futaleufú a través de DIDECO y de la Unidad de Deportes de esa comuna.

Por el lado argentino, estarán participando boxeadores de Puerto Madryn, Bariloche, Trevelin y El Bolsón, en tanto por el lado chileno habrá boxeadores de la Región de Aysen y de los Lagos, con representantes de Coyhaique, Osorno, Puerto Montt y de la Isla de Chiloé.

Además de los combates de boxeo (que serán siete de varones y una femenina donde se presentará la “Tabanito” Torres de El Bolsón ante una rival de Puerto Madryn), habrá exhibiciones de Kick Boxing donde se medirán deportistas de Futaleufú, que entrenan en la Escuela de Boxeo Los Cóndores y en el Centro de Entrenamiento Patagonia Gym de Futaleufú a cargo de Ricardo Andrade, quienes se medirán con sus pares de Esquel.

La velada deportiva se llevará a cabo este sábado a partir de las 18 horas (hora chilena) donde se inician con las exhibiciones de Kick Boxing para luego comenzarán con el festival de boxeo amateur.

En lo que respecta a la venta de entradas, podemos decir que ya se agotaron los boletos en el sector de Ring Side, en tanto quedan unas 200 entradas a la venta para el sector de la tribuna a un valor de 10 mil pesos chilenos, claro que habrá un importante descuento por compra anticipada.

Las personas interesadas en adquirir una entrada para el festival de este sábado en Futaleufú, podrán enviar un wasap al +56 9 6505 4326 o al +56 9 4449 6751.