Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Finalizaron los trabajos de desratización en la Escuela Politécnica

El director del establecimiento, Claudio Ramos, se refirió a las tareas de limpieza que se realizaron por la presencia de roedores.
Por Redacción Red43

La Escuela Politécnica dio por finalizada la segunda etapa de los trabajos de desratización, en un proceso profundo que buscó erradicar la presencia de roedores en el establecimiento. Así lo destacó el director del establecimiento, Claudio Ramos.

 

“El proceso finalizó con la desratización más profunda; en el entrepiso quedaron trampas que se revisan periódicamente y, hasta ahora, no se han encontrado roedores atrapados, lo que considero muy positivo”, señaló Ramos.

 

El director explicó que los trabajos abarcaron el cielo raso, los ductos de ventilación de la calefacción y las rejillas, las cuales fueron reparadas con colaboración de los profesores de la escuela. Además, se realizó una limpieza exhaustiva del patio, en conjunto con la Municipalidad, retirando materiales acumulados y dejando únicamente lo necesario para el funcionamiento del establecimiento.

 

Ramos resaltó la labor del personal de la escuela y destacó que estuvo  “a la altura de las circunstancias”. Además, valoró la colaboración municipal para mejorar la higiene y la seguridad del espacio educativo.

 

 

C.S.

 

