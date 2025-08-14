Hoy se conmemora en Argentina el Día de la Mujer Policía

El 14 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Mujer Policía, una fecha que busca reconocer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de servicio de las mujeres que forman parte de las fuerzas de seguridad.

La elección de esta fecha no es casual: el 14 de agosto de 1947, por decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, se autorizó el ingreso oficial de mujeres a la Policía Federal Argentina. Ese día, las primeras 39 mujeres iniciaron su formación en el curso para oficiales y suboficiales. Este hito marcó el comienzo de una participación cada vez más activa y significativa de las mujeres en tareas de prevención, investigación y protección ciudadana.

A lo largo de las décadas, el rol de la mujer policía fue evolucionando, ganando terreno en áreas importantes y ocupando cargos jerárquicos.

Hoy en todo el país se rinde homenaje a las mujeres policías, como una forma de honrar el valor, la entrega y la vocación de quienes eligieron esta profesión.

R.G.