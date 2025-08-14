10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
14 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy se conmemora en Argentina el Día de la Mujer Policía

Esta fecha reconoce el rol fundamental de las mujeres en las fuerzas de seguridad. El homenaje conmemora el ingreso oficial de la primera mujer a la Policía Federal en 1947.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El 14 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Mujer Policía, una fecha que busca reconocer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de servicio de las mujeres que forman parte de las fuerzas de seguridad.

 

La elección de esta fecha no es casual: el 14 de agosto de 1947, por decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, se autorizó el ingreso oficial de mujeres a la Policía Federal Argentina. Ese día, las primeras 39 mujeres iniciaron su formación en el curso para oficiales y suboficiales. Este hito marcó el comienzo de una participación cada vez más activa y significativa de las mujeres en tareas de prevención, investigación y protección ciudadana.

 

A lo largo de las décadas, el rol de la mujer policía fue evolucionando, ganando terreno en áreas importantes y ocupando cargos jerárquicos.

 

Hoy en todo el país se rinde homenaje a las mujeres policías, como una forma de honrar el valor, la entrega y la vocación de quienes eligieron esta profesión.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
2
 Abrazó a su hija, pero no pudo evitar que su pareja las matara: después, el hombre se suicidó
3
 Doble crimen, varias preguntas: El sábado hicieron una denuncia, el domingo aparecieron muertos
4
 Tobiano Pastas: el emprendimiento que conquistó Esquel con creatividad y mucho sabor
5
 El cuerpo que lleva un mes en la morgue tras una muerte que es todo un misterio
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -