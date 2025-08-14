10°
Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Desde el Consejo de la Mujer rechazan posible regreso de Spinelli al municipio

La presidenta del Consejo, Graciela Avilés, recordó que tiene una denuncia vigente y no debería ocupar un cargo con contacto directo con vecinos. 
La presidenta del Consejo de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Esquel, Graciela Avilés, expresó su rechazo ante la posibilidad de que José María Spinelli sea reincorporado como coordinador de Juntas Vecinales, un cargo que ya ocupó durante la gestión del exintendente Sergio Ongarato. 

 


La titular del Consejo enfatizó que la denuncia contra Spinelli sigue vigente en la justicia y no fue archivada, motivo por el cual considera que no es idóneo para desempeñar un rol que implica trato directo con vecinas y vecinos en situación de vulnerabilidad.

 


Avilés confirmó que desde el Consejo ya se envió una nota al intendente Matías Taccetta manifestando su posición y que también está preparando una misiva dirigida a la concejala Paula Daher, exdirectora de Género municipal y capacitadora de la Ley Micaela.

 


Finalmente, insistió en que aún no hay un nombramiento oficial de Spinelli y espera que se reconsidere. “Incluso hay presidentes barriales que ya expresaron su desacuerdo”, explicó.

 

 

