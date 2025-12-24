¿Se puede festejar al aire libre? El pronóstico para este 24 y 25 de diciembre

La Comarca Andina amanece este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, con cielo cubierto, ambiente fresco y la chance de lluvias aisladas durante la mañana, luego de las muy leves lloviznas dispersas registradas ayer en distintos puntos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una jornada con nubosidad variable, viento persistente del oeste y temperaturas moderadas, en la antesala de una noche especial para los encuentros y celebraciones navideñas.

Miércoles 24 de diciembre

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presenta mayormente cubierto, con probabilidad de lluvias aisladas (10 a 40%) y una temperatura cercana a los 10°C. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán levemente.

Mañana: lluvias aisladas y cielo cubierto

Tarde: mayormente nublado, con una máxima cercana a 16°C

Noche: parcialmente nublado

El viento será protagonista durante toda la jornada, con velocidades de 32 a 41 km/h, predominando del oeste y sudoeste, y ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h, especialmente hacia el mediodía y la tarde.

Pronósticos alternativos coinciden en que, tras el mediodía, se abrirán claros y la temperatura podría trepar hasta los 18 o 19°C, aunque siempre acompañada por viento fuerte.

Viento y sol: un combo a tener en cuenta

Si bien no se esperan precipitaciones durante la tarde y la noche, el viento puede sentirse con intensidad. Además, hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el índice UV será alto a muy alto.

¿Cómo estará en Navidad? Pronóstico para el jueves 25 de diciembre

El jueves 25 de diciembre comenzará fresco, con una mínima cercana a los 6°C, cielo mayormente nublado durante la mañana y una mejora progresiva hacia la tarde.

Tarde: parcialmente nublado, sin lluvias

Máxima: alrededor de 18 a 20°C

Viento: del oeste, moderado a regular, con algunas ráfagas

Será, en líneas generales, un día estable, ideal para compartir actividades al aire libre, reuniones o una sobremesa extendida bajo el solcito de la Comarca.

Resumen rápido

Hoy: fresco, nublado, con viento y lluvias aisladas por la mañana

Nochebuena: sin lluvias, parcialmente nublado

Navidad: estable, templado y sin precipitaciones

O.P.