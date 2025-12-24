Una chimenea desató un incendio en una vivienda

Un incendio de chimenea ocurrió este martes por la tarde en El Hoyo, pasadas las 14 horas, en una vivienda ubicada camino a El Desemboque.

Al arribar, el personal de Bomberos Voluntarios constató que se trataba de un incendio originado en la chimenea, que alcanzó a afectar parte del techo de la vivienda. Afortunadamente, vecinos del sector lograron controlar el fuego de manera inicial, lo que permitió que la situación no pasara a mayores.

Trabajo preventivo y enfriamiento de la zona

Una vez en el lugar, los bomberos realizaron tareas de extinción de puntos calientes y enfriamiento de la estructura afectada, con el objetivo de evitar una posible reactivación del fuego.

Tras finalizar las tareas y comprobar que no existían riesgos, el personal regresó a la central sin registrarse heridos ni daños mayores. En el operativo también estuvo presente personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

Incendios de chimenea, un riesgo frecuente

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo remarcaron la importancia de la prevención con una serie de recomendaciones:

Limpiar la chimenea de forma periódica para evitar la acumulación de hollín, uno de los principales causantes de estos incendios.

La limpieza puede realizarse desde la parte superior, utilizando una cadena atada a una soga para desprender el material adherido, y completar con un cepillo adecuado .

Tener siempre a mano pala y balde para retirar los residuos de manera segura.

Revisar la aislación del tiraje y asegurarse de que las ventilaciones estén despejadas, ya que una obstrucción impide la correcta circulación del aire y aumenta el riesgo de fuego.

O.P.