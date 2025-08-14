10°
Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
14 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El Concejo Deliberante retoma las sesiones el próximo lunes

Será desde las 9:30 en la Sala Walter Cristiani del Centro Cultural Esquel Melipal.
Por Redacción Red43

El Concejo Deliberante de Esquel retomará las sesiones ordinarias el próximo lunes 18 de agosto, a partir de las 9:30 horas, en el salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal.

 

Entre los temas a tratar, se encuentra un proyecto de ordenanza sobre la reglamentación de pensiones para personas mayores de hasta cinco residentes, así como la ordenanza de Administración de Bosques Comunales, presentada por el bloque del Frente Vecinal Esquel.

 

Además, se someterán a consideración varios proyectos de declaración de interés municipal, entre ellos: la tercera corrida de la mujer organizada por ALCEC Esquel, el 2º encuentro de artes inclusivas, el homenaje al “Maestro Jorge Oro” y el encuentro internacional de danzas Esquel-Trevelin 2025.

 

Durante la sesión también se realizará una Banca del Vecino, en la que integrantes de la Asociación de Familias de Personas con Autismo presentarán un proyecto de ordenanza para la creación de la figura de Auxiliar en Trastorno del Espectro Autista (TEA) en instituciones educativas.

 

C.S.

 

