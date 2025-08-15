Al final Dylan Bachman estará en la pelea de fondo ante el chileno Almonacid

Al no estar en las mejores condiciones físicas, desde “el rincón” decidieron que el boxeador de Trevelin Axel Antimán no sea parte del combate estelar y que un avezado de El Bolsón se suba al ring para enfrentar al experimentado chileno Jorge Almonacid en la pelea de fondo del festival de este sábado en Futaleufú.

Por ello, Dylan Bachman tendrá la gran posibilidad de pelear por el título internacional de la Patagonia, donde estará en juego el cinturón vacante en la categoría Welter Ligero.

Por ello, serán tres los boxeadores de la localidad de El Bolsón quienes estarán cruzando mañana la frontera para ser parte del festival de boxeo amateur que organiza la Unidad de Deportes de Futaleufú a través de DIDECO.

Al nombrado Dylan Bachman se le suma Milagros “La Tabanito” Torres quien hará su decima pelea en el campo amateur donde enfrentará a Micaela Borda, de Puerto Madryn; en tanto Caleb Cruz, también pupilo de Claudio “Pocho” Mariluán se medirá frente al novato Mauricio Sánchez (oriundo de Coyhaique) en la categoría hasta 54kg.

Un total de ocho combates de boxeo amateur se llevarán a cabo dentro de este festival que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal de la Laguna Espejo de Futaleufú, festival organizado por la Promotora Patagonia Boxeo Amateur de Chile y por la Ilustre Municipalidad de Futaleufú a través de DIDECO y de la Unidad de Deportes de esa comuna.

Por el lado argentino, estarán participando boxeadores de Puerto Madryn, Bariloche, Trevelin y El Bolsón, en tanto por el lado chileno habrá boxeadores de la Región de Aysen y de los Lagos, con representantes de Coyhaique, Osorno, Puerto Montt y de la Isla de Chiloé.

Además de los combates de boxeo (que serán siete de varones y una femenina), habrá exhibiciones de Kick Boxing donde se medirán deportistas de Futaleufú, quien entrenan en la Escuela de Boxeo Los Cóndores y en el Centro de Entrenamiento Patagonia Gym de Futaleufú a cargo de Ricardo Andrade; quienes se medirán con sus pares de Esquel.

La velada deportiva se llevará a cabo este sábado a partir de las 18 horas (hora chilena) donde se inician con las exhibiciones de Kick Boxing para luego comenzarán con el festival de boxeo amateur.

QUEDAN POCAS ENTRADAS A LA VENTA

En lo que respecta a la venta de entradas, podemos decir que ya se agotaron los boletos en el sector de Ring Side, en tanto quedan unas 200 entradas a la venta para el sector de la tribuna a un valor de 10 mil pesos chilenos, claro que habrá un importante descuento por compra anticipada.

Las personas interesadas en adquirir una entrada para el festival de este sábado en Futaleufú, podrán enviar un wasap al +56 9 6505 4326 o al +56 9 4449 6751.

Los combates serán transmitidos a través del canal de streaming en vivo: https://www.youtube.com/@ElChavoOrtiz/streams

LOS COMBATES DE ESTE SÁBADO

Mauricio Sánchez (Chile) vs. Caleb Cruz (Argentina)

Emanuel Litay (Chile) vs. Dylan Sacco (Argentina)

Matthew (Chile) vs. Carlos Montesino (Argentina)

Edgard Almonacid (Chile) vs. Miguel Diaz (Argentina)

Samuel Merino (Chile) vs. Ricardo Maldonado (Argentina)

Milagros Torres (El Bolsón) vs. Micaela Borda (Puerto Madryn)

Nicolino Rojas (Chile) vs Ulises Antimán (Argentina)

Jorge Almonacid (Chile) vs. Dylan Bachman (Argentina)

