Sabado 16 de Agosto de 2025
RED43 sociedad
16 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

El clima en Esquel: se espera un día parcialmente nublado y fresco

Según el pronóstico, las temperaturas oscilarán entre los 3°C y 12°C y no hay probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para este sábado 16 de agosto en Esquel indica una jornada con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que alcanzará los 12°C en la tarde. No hay probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

 

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento. La madrugada comenzará con 5°C, para luego subir a 6°C por la mañana. El pico de temperatura se espera para las 17 horas con 12°C, mientras que por la noche descenderá hasta los 5°C.

 

El viento se mantendrá leve a moderado durante toda la jornada, con ráfagas que no superarán los 20 km/h y una dirección predominante del norte y oeste.

T.B

 

