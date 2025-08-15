El clima en Esquel: se espera un día parcialmente nublado y fresco

El pronóstico del tiempo para este sábado 16 de agosto en Esquel indica una jornada con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que alcanzará los 12°C en la tarde. No hay probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento. La madrugada comenzará con 5°C, para luego subir a 6°C por la mañana. El pico de temperatura se espera para las 17 horas con 12°C, mientras que por la noche descenderá hasta los 5°C.

El viento se mantendrá leve a moderado durante toda la jornada, con ráfagas que no superarán los 20 km/h y una dirección predominante del norte y oeste.



T.B